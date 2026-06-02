Listado esperado 12 de junio de 2026 (precio el 11 de junio) Bolsa NASDAQ Valuación estimada ~$1.8 billones de dólares Recaudación objetivo $75,000 millones de dólares Flotación libre 4% del total de acciones Principal motor de ingresos Starlink, sistemas de lanzamiento, defensa, infraestructura de IA Inclusión en Nasdaq 100 ~15 días tras el listado Inclusión en S&P 500 6+ meses tras el listado Bloqueo de acciones Sin nuevas acciones por 180 días Ingresos 2025 $18,670 millones de dólares Pérdida neta 2025 -$4,900 millones de dólares Operar con Pepperstone CFDs disponibles Comisión pre-IPO Sin comisión (solo spread) Comisión SPCX.US 0.02 USD por lote (mínimo 0.02)

Uno de los mayores eventos del mercado en años

SpaceX ha pasado más de dos décadas operando como empresa privada, construyendo posiciones de liderazgo en comunicaciones satelitales, sistemas de lanzamiento e infraestructura de seguridad nacional.

La IPO representa un cambio fundamental, ya que brinda a los inversores del mercado público exposición directa a una empresa que se ha vuelto central para el futuro de las comunicaciones, la defensa, la infraestructura de IA y la economía espacial en su conjunto.

La escala por sí sola es difícil de ignorar. Con una valuación que se aproxima a los $1.8 billones de dólares, SpaceX se convertiría de inmediato en una de las empresas listadas más grandes a nivel mundial.

Sin embargo, lo que hace a SPCX particularmente interesante no es simplemente su tamaño, sino la brecha extraordinaria entre la forma en que distintos inversores podrían valorar la compañía.

Por qué importa la flotación libre del 4%

Quizás la característica más importante de la IPO es la flotación libre esperada de apenas el 4%.

Una flotación tan pequeña es inusual para una empresa de esta magnitud y tiene varias implicaciones.

Primero, Elon Musk mantiene un control estricto del negocio.

Segundo, una oferta limitada de acciones genera escasez, especialmente si la demanda de los inversores resulta ser fuerte.

Tercero, una flotación pequeña reduce el riesgo de perturbaciones más amplias en el mercado. Si SpaceX hubiera flotado un porcentaje sustancialmente mayor de la empresa, los inversores institucionales podrían haber necesitado vender grandes porciones de sus portafolios existentes para financiar las asignaciones.

En cambio, la flotación relativamente pequeña podría sostener una demanda sólida al tiempo que limita la oferta de acciones disponibles para operar.

Para los traders, la escasez suele traducirse en volatilidad.

Starlink es el motor del negocio hoy en día

Aunque gran parte de la atención se centra en los cohetes y Marte, Starlink se está convirtiendo cada vez más en el motor financiero real del negocio.

Starlink ha crecido rápidamente en los últimos años y ahora representa la mayor parte de los ingresos de la empresa. El negocio genera ingresos recurrentes por suscripciones, se beneficia de fuertes efectos de red y continúa expandiéndose a nivel global.

Esto es importante porque los negocios con ingresos recurrentes suelen tener múltiplos de valuación más altos que las empresas industriales tradicionales.

En muchos sentidos, los inversores ven cada vez más a SpaceX como una plataforma de comunicaciones e infraestructura, en lugar de simplemente una empresa de lanzamiento.

Por qué es tan difícil valuar SpaceX

Los analistas tradicionales probablemente abordarán SpaceX utilizando un modelo de valuación por suma de las partes, haciendo supuestos sobre el crecimiento de ingresos, el flujo de caja, los requisitos de gasto de capital y el costo del capital.

Bajo ese marco, algunos podrían argumentar que los negocios existentes de la empresa justifican una valuación significativamente por debajo de las expectativas actuales de la IPO.

Sin embargo, SpaceX no se está posicionando ante los inversores como una empresa aeroespacial tradicional.

La dirección está enmarcando cada vez más el negocio como una plataforma de infraestructura de IA y economía espacial a largo plazo.

La visión se extiende más allá de los sistemas de lanzamiento y las comunicaciones satelitales para incluir oportunidades futuras en infraestructura de IA, sistemas autónomos, cómputo, software empresarial y la economía digital en general.

Eso crea un desafío significativo para los inversores.

Es probable que la acción opere no en función de lo que la empresa gana hoy, sino de lo que los inversores creen que podría llegar a ser en la próxima década.

Como resultado, las estimaciones de valor justo probablemente estarán muy dispersas, lo que suele ser la receta perfecta para la volatilidad.

Por qué los flujos de ETF podrían importar

Muchos inversores asumen que una empresa con una capitalización de mercado que se aproxima a los $1.8 billones de dólares atraería de inmediato enormes flujos pasivos.

La realidad es más matizada.

Los principales índices calculan las ponderaciones utilizando la capitalización de mercado ajustada por flotación libre, en lugar del valor de mercado total.

Dado que solo alrededor del 4% de las acciones se espera que estén disponibles públicamente, SPCX podría recibir inicialmente una ponderación menor en los principales índices de lo que muchos inversores esperan.