Alphabet y Tesla: el mercado exige monetización de IA

A nivel corporativo, Alphabet y Tesla se convirtieron en los principales transmisores de estas preocupaciones hacia el índice. En el caso de Alphabet, los inversionistas prestaron menos atención al crecimiento de sus negocios principales y más al aumento de las inversiones previstas en infraestructura de inteligencia artificial: la duda no es sobre el potencial estructural de la tecnología, sino sobre si ese capital se traducirá en ingresos, márgenes y caja a una velocidad compatible con las valoraciones actuales. Tesla enfrentó una reacción similar, con el mercado enfocado en la menor rentabilidad y el deterioro del flujo de caja, pese a la resiliencia de algunos segmentos de su negocio automotriz.

La temporada de resultados deja una señal clara: ya no basta con anunciar mayores inversiones en IA o nuevas capacidades tecnológicas; los inversionistas demandan evidencia concreta sobre monetización, disciplina de capital y retorno sobre la inversión. Esta exigencia pesa más por la elevada concentración del Nasdaq-100 en un grupo reducido de "mega-caps": las llamadas "Siete Magníficas" ya venían rezagándose frente al Nasdaq-100 y al S&P 500 durante 2026, por lo que el cuestionamiento sobre su liderazgo no nació con la sesión de hoy. Dentro del propio sector tecnológico existe además una creciente diferenciación entre quienes financian el ciclo de inversión y quienes reciben ese gasto como ingresos: fabricantes de memoria, semiconductores y servidores muestran mayor capacidad de resistencia, apoyados en la expectativa de que las grandes plataformas seguirán expandiendo su capacidad computacional.

Esta rotación tiene límites, sin embargo, ya que el alza generalizada de las tasas soberanas puede terminar afectando incluso a las empresas con mejores fundamentos. A esto se suma un riesgo adicional: la creciente dependencia del ciclo tecnológico de inversiones financiadas con deuda implica que, mientras más restrictivas se mantengan las condiciones financieras, mayor será la presión para que los proyectos de IA empiecen a mostrar retornos visibles. Los resultados de Intel serán el siguiente examen relevante para saber si los proveedores de infraestructura pueden mantenerse protegidos frente a la debilidad del sector.

Nasdaq-100: ruptura técnica y niveles a vigilar

Desde la perspectiva técnica, el Nasdaq-100 presenta una ruptura bajista de la cuña, con soporte clave en 28.438 y resistencias en 29.040, 29.230 y 29.580–29.670. El precio cotiza por debajo de la EMA 10, la EMA 21 y la SMA 50, lo que confirma el sesgo negativo; el RSI en 41,5 muestra debilidad sin entrar aún en sobreventa, mientras el ADX en 20,6 indica que la tendencia bajista todavía necesita mayor confirmación.