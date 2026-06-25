El principal catalizador de la jornada fue el complejo de semiconductores. Micron Technology entregó resultados con márgenes en máximos históricos y señaló que la demanda de memoria DRAM vinculada a inteligencia artificial podría continuar superando la oferta más allá de 2027, respaldada por contratos estratégicos de largo plazo y una escasez persistente de memoria de alto ancho de banda. Para el análisis NASDAQ-100, esto confirma que los proveedores de infraestructura de IA siguen siendo los grandes beneficiarios directos del ciclo actual.
Sin embargo, el índice no logró sostener el impulso inicial. La sesión evidenció una diferenciación creciente entre compañías que capturan directamente la escasez de infraestructura de IA y aquellas que enfrentan sus consecuencias en términos de costos. El caso de Apple fue paradigmático: el aumento de precios en líneas como Mac, iPad y dispositivos asociados fue interpretado como una señal de que la misma escasez de memoria que beneficia a Micron puede convertirse en presión de márgenes para fabricantes de hardware y, eventualmente, en un factor inflacionario para el consumidor final.
Esta divergencia resume una de las tensiones centrales del ciclo: la inteligencia artificial está generando oportunidades extraordinarias en ciertas partes de la cadena de valor, pero también eleva costos, intensifica necesidades de inversión y produce efectos que complican tanto los márgenes corporativos como la lectura de política monetaria.
El trasfondo macroeconómico agrega una capa adicional de complejidad para el análisis NASDAQ. La inflación en EE.UU. continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal, mientras el mercado intenta descifrar una función de reacción menos predecible bajo el liderazgo de Kevin Warsh. La división dentro del FOMC —con funcionarios que aún contemplan alzas de tasas este año y otros inclinados hacia pausa o recortes— ha elevado la incertidumbre sobre la trayectoria de política monetaria. Para un índice de alta sensibilidad a los tipos de interés como el NASDAQ-100, esto no es un factor menor: cuando la tasa de descuento se vuelve más incierta, los múltiplos de valoración quedan más expuestos, especialmente en compañías cuyos flujos de caja proyectados dependen de horizontes largos y supuestos de crecimiento exigentes.
La mediana de múltiplos forward del NASDAQ se mantiene por encima de sus promedios históricos, lo que reduce el margen de error: cualquier decepción en resultados, perspectivas o retorno sobre el capex puede amplificarse rápidamente en un índice con alta concentración. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta concentran una parte desproporcionada de la narrativa, del peso del índice y de las expectativas de crecimiento. Esta estructura permite que los avances en IA sostengan al mercado cuando las megacaps entregan resultados sólidos, pero también aumenta la fragilidad cuando aparecen divergencias entre ellas —precisamente lo que la sesión de hoy puso en evidencia.
Los grandes hyperscalers mantienen planes de gasto de capital extraordinariamente elevados en infraestructura, centros de datos y capacidad computacional, lo que continúa beneficiando a proveedores de chips, memoria, conectividad y energía. No obstante, si los retornos sobre la inversión en IA no se materializan con la velocidad que el mercado descuenta, o si las compañías reducen proyectos por presión de márgenes, financiamiento o regulación, la corrección de múltiplos podría ser significativa.
Desde la perspectiva técnica, el NASDAQ muestra una fase de consolidación tras el fuerte avance registrado entre abril y junio. La tendencia principal sigue siendo constructiva, pero el corto plazo ha perdido impulso: el precio opera por debajo de las medias móviles exponenciales de 10 y 21 días, aunque se mantiene sobre la media móvil simple de 50 días.
La zona de 29.616 puntos actúa como resistencia inmediata; recuperarla mejoraría el tono técnico del índice. Más arriba, 30.214 y 30.755 son los niveles clave para confirmar una continuación alcista. Por el lado bajista, el soporte más relevante se encuentra en 28.659, cuya pérdida podría abrir espacio hacia 27.746. El RSI cerca de 50 refleja neutralidad, mientras que el ADX descendente confirma una menor fuerza tendencial. El escenario técnico, en conjunto, es consistente con una pausa dentro de una tendencia alcista, siempre que el índice respete los soportes principales.
El NASDAQ-100 mantiene una perspectiva estructuralmente constructiva, sostenida por una demanda real de inteligencia artificial, escasez persistente en segmentos críticos de semiconductores y un ciclo de inversión que continúa redefiniendo la composición del mercado tecnológico. Sin embargo, la dinámica de precios actual señala que el índice se encuentra en una etapa más frágil y exigente: el mercado ya no premia la narrativa de IA de manera uniforme y ha comenzado a exigir evidencia de monetización, control de costos, retorno sobre el capex y capacidad de sostener márgenes en un entorno de tasas incierto. Los riesgos principales hacia adelante incluyen una Reserva Federal más restrictiva de lo esperado, inflación persistente, concentración excesiva del liderazgo del índice, presiones regulatorias sobre grandes plataformas y una posible brecha entre inversión en IA y generación efectiva de flujo de caja.
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