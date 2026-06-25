Sin embargo, el índice no logró sostener el impulso inicial. La sesión evidenció una diferenciación creciente entre compañías que capturan directamente la escasez de infraestructura de IA y aquellas que enfrentan sus consecuencias en términos de costos. El caso de Apple fue paradigmático: el aumento de precios en líneas como Mac, iPad y dispositivos asociados fue interpretado como una señal de que la misma escasez de memoria que beneficia a Micron puede convertirse en presión de márgenes para fabricantes de hardware y, eventualmente, en un factor inflacionario para el consumidor final.

Esta divergencia resume una de las tensiones centrales del ciclo: la inteligencia artificial está generando oportunidades extraordinarias en ciertas partes de la cadena de valor, pero también eleva costos, intensifica necesidades de inversión y produce efectos que complican tanto los márgenes corporativos como la lectura de política monetaria.

¿Pueden las valuaciones del NASDAQ sostenerse con la Fed en pausa?

El trasfondo macroeconómico agrega una capa adicional de complejidad para el análisis NASDAQ. La inflación en EE.UU. continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal, mientras el mercado intenta descifrar una función de reacción menos predecible bajo el liderazgo de Kevin Warsh. La división dentro del FOMC —con funcionarios que aún contemplan alzas de tasas este año y otros inclinados hacia pausa o recortes— ha elevado la incertidumbre sobre la trayectoria de política monetaria. Para un índice de alta sensibilidad a los tipos de interés como el NASDAQ-100, esto no es un factor menor: cuando la tasa de descuento se vuelve más incierta, los múltiplos de valoración quedan más expuestos, especialmente en compañías cuyos flujos de caja proyectados dependen de horizontes largos y supuestos de crecimiento exigentes.