En Chile, el CLP sigue siendo una de las divisas más correlacionadas con los términos de intercambio del bloque. Los elevados precios del cobre han operado como soporte para la divisa, pero esa protección se ve contrarrestada por la dependencia energética del país y el impacto del encarecimiento del petróleo sobre inflación interna y expectativas. El Banco Central de Chile ha reflejado esa tensión en su comunicación reciente, adoptando una postura cautelosa que reconoce explícitamente la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente. El FMI ha valorado positivamente el compromiso fiscal chileno, aunque el mercado sigue favoreciendo posiciones defensivas frente al CLP en un período estacional históricamente débil y con un entorno global menos favorable para monedas procíclicas.

MXN con resiliencia frente a COP cada vez más frágil

El peso mexicano conserva el mejor perfil relativo del bloque, pero sus fundamentos domésticos se están deteriorando a un ritmo que el mercado no puede ignorar indefinidamente. Moody's rebajó la calificación soberana mexicana hasta el último escalón del grado de inversión, argumentando deterioro fiscal estructural, debilidad de crecimiento e incremento de las presiones asociadas al financiamiento de Pemex. Hasta ahora, los CDS mexicanos se han mantenido relativamente estables y los inversores continúan priorizando el diferencial de tasas y la liquidez del mercado local. Sin embargo, Banxico ha comenzado a recortar tasas y ha señalado que el ciclo de flexibilización podría estar llegando a su fin, lo que reduce uno de los argumentos centrales que sostenían el atractivo del MXN. El riesgo ya no proviene únicamente del dólar fuerte, sino también de una posible desaceleración más persistente de la actividad y de tensiones vinculadas a política comercial estadounidense.