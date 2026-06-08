Reducir la tesis de inversión de SpaceX a la exploración espacial sería un error de diagnóstico. La compañía generó ingresos por US$18.670 millones durante 2025, con un crecimiento anual del 33%, pero el verdadero ancla de la valoración es Starlink. La división de conectividad satelital representa aproximadamente el 60% de los ingresos consolidados y ha evolucionado desde un proyecto experimental hacia una plataforma global de telecomunicaciones con presencia en más de 160 países. La creciente demanda por conectividad en mercados emergentes, servicios gubernamentales y aplicaciones de defensa ha consolidado a Starlink como el activo más relevante dentro de la tesis de inversión.
A ese núcleo se suma la incorporación de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, adquirida en 2026. La operación amplía significativamente el potencial de crecimiento de SpaceX hacia infraestructura computacional e inteligencia artificial, pero también explica una parte sustancial de las pérdidas reportadas: la pérdida neta de 2025 se sitúa en US$4.900 millones y se amplía a casi US$8.000 millones sobre base anualizada al consolidar los resultados de xAI. El mercado, en consecuencia, no está valorizando a SpaceX por sus resultados actuales sino por la expectativa de monetización futura de negocios que hoy aún no generan retornos.
Las comparaciones históricas sitúan a SpaceX en una categoría completamente distinta. Alibaba debutó a aproximadamente 27 veces ventas, Meta cerca de 20 veces y Saudi Aramco apenas sobre 5 veces. Incluso ARM Holdings, considerada una de las ofertas más exigentes de los últimos años, salió al mercado a menos de 17 veces. A ~95 veces ventas 2025, la valoración implícita no admite comparación directa con ningún IPO relevante de las últimas décadas y descansa sobre proyecciones de ingresos que algunos analistas sitúan por encima de US$70.000 millones hacia mediados de la próxima década, asumiendo escala operacional sostenida de Starlink y retornos comerciales significativos de Starship.
La operación llega con una demanda excepcional: el libro de órdenes ya supera los US$150.000 millones, equivalente a cerca de dos veces el tamaño de la oferta, con emisión de aproximadamente 556 millones de acciones a US$135 por acción. Sin embargo, la dinámica de flujos indexados introduce una variable que el mercado ha comenzado a recalibrar.
Durante las últimas semanas, la eventual inclusión acelerada de SpaceX en los principales índices bursátiles estadounidenses fue uno de los catalizadores más seguidos por analistas institucionales. Distintas estimaciones apuntaban a que los fondos pasivos podrían absorber cerca de una cuarta parte del free float inicial una vez completadas las distintas incorporaciones indexadas. Nasdaq y FTSE Russell aprobaron mecanismos especiales para acelerar el ingreso de compañías de gran capitalización, pero S&P Global decidió no adoptar una regla equivalente para mega IPOs, eliminando una fuente significativa de demanda inmediata. Como resultado, aunque la demanda estructural de fondos indexados sigue siendo considerable, parte de ella podría materializarse de forma más gradual de lo anticipado.
El impacto real dentro de los índices también será más acotado de lo que la capitalización sugiere. Dado el reducido free float —apenas 4% del total de acciones— se estima que SpaceX representaría cerca de 0,12% del S&P 500 y 0,11% del Russell 1000 bajo la estructura actual, aunque su peso sería más relevante dentro del Nasdaq 100 gracias a ajustes metodológicos favorables para compañías con bajo porcentaje de acciones disponibles para transacción.
A los riesgos de valoración y flujos se suma la estructura de gobierno corporativo. El esquema accionario dual otorga a Elon Musk aproximadamente el 85% de los derechos de voto, consolidando un nivel de control excepcional incluso para los estándares del sector tecnológico estadounidense. Si bien ese esquema puede facilitar la ejecución de proyectos de largo plazo sin presiones inmediatas del mercado, limita significativamente la capacidad de influencia de los accionistas minoritarios sobre decisiones estratégicas futuras.
El debut de SpaceX en NASDAQ trasciende a la compañía misma. Una colocación exitosa reforzaría la disposición del mercado a financiar historias de crecimiento de muy largo plazo a valoraciones extremadamente exigentes, potencialmente revitalizando el mercado global de IPOs y ampliando el apetito por sectores vinculados a inteligencia artificial, infraestructura digital, defensa y conectividad satelital. Una recepción más cautelosa, en cambio, podría convertirse en una prueba relevante para determinar cuánto de la narrativa de innovación disruptiva ya está incorporada en los precios actuales. La evolución de Starlink, la integración de xAI, la monetización comercial de Starship y la trayectoria hacia la rentabilidad serán los catalizadores determinantes durante los próximos años.
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