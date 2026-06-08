Starlink y xAI: los motores reales detrás del precio de salida

Reducir la tesis de inversión de SpaceX a la exploración espacial sería un error de diagnóstico. La compañía generó ingresos por US$18.670 millones durante 2025, con un crecimiento anual del 33%, pero el verdadero ancla de la valoración es Starlink. La división de conectividad satelital representa aproximadamente el 60% de los ingresos consolidados y ha evolucionado desde un proyecto experimental hacia una plataforma global de telecomunicaciones con presencia en más de 160 países. La creciente demanda por conectividad en mercados emergentes, servicios gubernamentales y aplicaciones de defensa ha consolidado a Starlink como el activo más relevante dentro de la tesis de inversión.

A ese núcleo se suma la incorporación de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, adquirida en 2026. La operación amplía significativamente el potencial de crecimiento de SpaceX hacia infraestructura computacional e inteligencia artificial, pero también explica una parte sustancial de las pérdidas reportadas: la pérdida neta de 2025 se sitúa en US$4.900 millones y se amplía a casi US$8.000 millones sobre base anualizada al consolidar los resultados de xAI. El mercado, en consecuencia, no está valorizando a SpaceX por sus resultados actuales sino por la expectativa de monetización futura de negocios que hoy aún no generan retornos.