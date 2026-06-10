La dicotomía que presenta el IPC de mayo define el principal desafío para la Reserva Federal. La inflación general aceleró hasta 4,2% anual como consecuencia directa del alza en los costos energéticos asociada al conflicto en Medio Oriente y a las disrupciones en la oferta derivadas del Estrecho de Ormuz, configurando un shock externo de difícil gestión desde la política monetaria. Al mismo tiempo, la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos— avanzó apenas 0,2% mensual, señal de que el traspaso hacia una inflación más amplia sigue siendo acotado y que la economía estadounidense no enfrenta un proceso de sobrecalentamiento generalizado.
Esta lectura dual deja a la Fed en una posición incómoda. Por un lado, la persistencia de una inflación total elevada mantiene abierta la posibilidad de que las tasas deban permanecer altas durante más tiempo o incluso registrar un incremento adicional si las presiones energéticas se consolidan. Por otro, la moderación del componente subyacente otorga cierto margen para mantener una postura paciente mientras se evalúa la evolución del shock. El mercado descuenta una alta probabilidad de que las tasas permanezcan sin cambios en la próxima reunión, aunque las expectativas de al menos un alza adicional antes de fin de año han aumentado de forma significativa.
En renta variable, el dato fue recibido como menos negativo de lo esperado antes que como una señal genuinamente positiva. La moderación de la inflación subyacente reduce el riesgo de una reacción inmediata de la Fed y entrega soporte a las valorizaciones, particularmente en los sectores más sensibles a las tasas de interés. Sin embargo, la aceleración de la inflación general limita el potencial de recuperación: un escenario de tasas elevadas por más tiempo sigue representando un desafío para los múltiplos de mercado, y el alza en los costos energéticos amenaza con presionar los márgenes corporativos en diversos sectores si la demanda comienza a desacelerarse.
En el mercado cambiario, el dólar mantiene un soporte estructural respaldado por diferenciales de tasas favorables y por la expectativa de una Fed con sesgo restrictivo. Si bien la moderación del componente subyacente generó una reacción inicial de debilidad en la divisa estadounidense, la perspectiva de tasas elevadas por más tiempo sigue favoreciendo los flujos hacia activos denominados en dólares, ejerciendo presión sobre las monedas emergentes y dejando particularmente expuestas a aquellas economías con mayores necesidades de financiamiento externo.
En materias primas, el IPC de mayo coloca al oro frente a fuerzas contrapuestas. La incertidumbre geopolítica y la búsqueda de refugio sostienen la demanda, pero los elevados rendimientos reales continúan aumentando el costo de oportunidad de mantener posiciones en el metal, presionándolo consistentemente a la baja y manteniendo un panorama complejo para el XAU en el corto plazo.
La principal interrogante para los mercados sigue siendo la duración del shock energético. Si las tensiones geopolíticas en Medio Oriente comienzan a moderarse y los precios del petróleo retroceden, la inflación podría aproximarse a un punto de inflexión en los próximos meses, permitiendo a la Fed sostener una postura de espera. En cambio, una prolongación del conflicto o nuevas interrupciones en la oferta energética podrían transformar un problema inflacionario inicialmente concentrado en la energía en un fenómeno más amplio y persistente.
El IPC de mayo no resuelve el debate sobre la trayectoria futura de la inflación ni de la política monetaria de la Fed: extiende un período de elevada incertidumbre en el que cada dato económico seguirá teniendo la capacidad de redefinir las expectativas de mercado.
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