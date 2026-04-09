Sin embargo, el foco se desplaza hacia la inflación subyacente, donde las estimaciones sugieren un incremento más moderado de 0,2%–0,3% mensual y alrededor de 2,6%–2,7% anual. Este diferencial entre inflación general y subyacente es clave, ya que permite evaluar si el shock energético comienza a generar efectos de segunda vuelta.

Para la Reserva Federal, esta distinción es determinante. Un dato elevado, especialmente en la subyacente, reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo, en línea con un tono más restrictivo observado en recientes comunicaciones. En contraste, si las presiones se mantienen contenidas, el banco central tendría margen para sostener una postura más paciente.

En este contexto, las expectativas de política monetaria se vuelven el principal canal de transmisión hacia el resto de los activos financieros.