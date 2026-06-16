En cuanto al dot plot, la mediana debería mostrar ausencia de recortes en 2026 y una normalización más gradual hacia 2027 y 2028. Es posible que algunos participantes incluso proyecten alzas de tasas, pero la señal dominante no sería la de un nuevo ciclo de endurecimiento, sino la de una Fed que no está lista para volver a flexibilizar la política monetaria.

La conferencia de prensa de Warsh será, por lo tanto, el punto más sensible para los mercados. Su desafío será equilibrar unas proyecciones más restrictivas con un mensaje que no sobrerreaccione frente a datos que todavía no justifican una decisión urgente en ninguna dirección. Lo más probable es que adopte un tono prudente, menos dependiente de orientación futura explícita y más enfocado en preservar opcionalidad. Warsh debería reconocer que la inflación sigue elevada y que los riesgos derivados de la energía y la geopolítica no han desaparecido, pero al mismo tiempo podría subrayar que la inflación subyacente reciente ha sido más benigna y que la dinámica salarial no es incompatible con una convergencia gradual hacia la meta.

Ese equilibrio definirá la reacción del mercado. Si Warsh valida una interpretación más restrictiva de la trayectoria de tasas de fondos federales, los tipos de corto plazo seguirían bajo presión alcista y el dólar mantendría soporte, especialmente frente a monedas de mayor beta y divisas emergentes. Si, en cambio, logra presentar la eliminación del sesgo de recorte como un ajuste comunicacional más que como una señal de alzas, la reunión podría recibirse como menos restrictiva de lo temido, apoyando a los activos de riesgo. En renta variable, la lectura dependerá de si los inversores perciben que la Fed está recuperando flexibilidad o preparando el terreno para una postura más agresiva contra la inflación.

La Fed no sube, pero ya no promete recortar

Más allá de la reunión, el escenario más probable es una pausa prolongada con menor orientación explícita y mayor dependencia de los datos. El shock energético podría ser transitorio en su efecto directo sobre la inflación —especialmente si las tensiones geopolíticas continúan moderándose—, pero la Reserva Federal no puede asumir ese desenlace antes de observarlo en los datos. Al mismo tiempo, un consumidor más presionado por menores ingresos reales y precios energéticos elevados podría enfriar la demanda durante el segundo semestre, reduciendo la urgencia de nuevas alzas.

El riesgo estructural más relevante es que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante más tiempo o que la Fed revise gradualmente al alza su estimación de tasa neutral. En ese caso, habría menos espacio para recortes futuros y aumentaría la probabilidad de que la política monetaria actual sea vista como menos restrictiva de lo que se creía. También será relevante observar si Warsh aprovecha este período de ambigüedad macroeconómica para rediseñar la comunicación de la Fed, reducir la dependencia del dot plot o iniciar una revisión más profunda de la política de hoja de balance —aunque cualquier cambio operacional de mayor magnitud será gradual y anunciado con anticipación.

La reunión Fed junio 2026 debe entenderse como una reunión de transición: la Fed no necesita mover la tasa de fondos federales, pero sí necesita actualizar su mensaje. El sesgo de recorte probablemente desaparezca, las proyecciones se ajusten a una inflación más elevada y Warsh comience a instalar una Fed más enfocada en credibilidad, datos y flexibilidad. El mensaje central no será que la Fed está lista para subir tasas, sino que ya no está dispuesta a prometer recortes mientras la inflación permanezca elevada, el crecimiento resista y la incertidumbre geopolítica continúe condicionando el balance de riesgos.