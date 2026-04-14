Desescalada geopolítica impulsa al EUR/USD, pero vía posicionamiento

El reciente movimiento alcista del EURUSD responde principalmente a un cambio en el régimen de mercado: desde una dinámica dominada por flujos hacia activos refugio hacia un entorno más sensible a expectativas geopolíticas y monetarias.

Las señales de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán han reducido la prima de riesgo asociada al dólar, particularmente tras el impacto inicial del conflicto en Medio Oriente. Este ajuste ha favorecido un rebalanceo de posiciones, luego de un período donde el mercado estaba fuertemente inclinado hacia la moneda estadounidense.

El canal energético fue clave en la debilidad previa del euro. La exposición estructural de la eurozona a importaciones energéticas amplificó el impacto del riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. A medida que ese riesgo se modera, también lo hace la presión relativa sobre la moneda común.