La divergencia Fed-BCE sigue fortaleciendo al dólar

El principal motor detrás de la reciente debilidad del EUR/USD continúa siendo la creciente diferencia entre la fortaleza relativa de la economía estadounidense y las señales de enfriamiento que comienzan a consolidarse en Europa. Mientras los datos laborales de EE.UU. siguen respaldando la narrativa de “tasas altas por más tiempo”, en la zona euro aumentan las señales de desaceleración, particularmente en economías clave como Alemania y Francia.

Aunque la tasa de desempleo europea permanece cerca de mínimos históricos, distintos indicadores muestran una moderación gradual en la creación de empleo privado y un deterioro progresivo de la actividad económica. Este contraste ha ampliado las expectativas de diferencial de tasas entre la Fed y el BCE, fortaleciendo al dólar y reduciendo el atractivo relativo del euro.