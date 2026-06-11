¿Por qué el BCE no puede salvar al euro de la estanflación?

La dinámica del EUR/USD está definida por una paradoja estructural: el instrumento de política monetaria que debería fortalecer al euro —la suba de tasas— opera en un entorno donde sus propios efectos se cancelan mutuamente. Christine Lagarde fue explícita en la reunión de junio: las presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente ya no se limitan a la energía, sino que comienzan a extenderse hacia salarios, servicios y expectativas de inflación de largo plazo, elevando el riesgo de efectos de segunda vuelta.

Las nuevas proyecciones del BCE reflejan este dilema con claridad. El organismo revisó al alza sus estimaciones de inflación para 2026–2028 y simultáneamente redujo sus perspectivas de crecimiento económico para el mismo horizonte. El resultado es un escenario crecientemente estanflacionario: precios más altos conviviendo con una economía que pierde dinamismo. En ese contexto, tasas más elevadas son una necesidad antiinflacionaria, no un catalizador para la apreciación cambiaria.