En este contexto, las monedas regionales dejaron de comportarse como un bloque homogéneo. Si bien el carry continúa funcionando como amortiguador, su efectividad depende cada vez más de factores domésticos como la credibilidad de los bancos centrales, la exposición energética, la posición fiscal y la estabilidad política.

Además, aunque una eventual distensión geopolítica en Medio Oriente podría favorecer a monedas emergentes vía menores precios del petróleo y un dólar más débil, el impacto seguiría siendo altamente diferenciado entre países.

BRL y MXN conservan soporte relativo, pero con menor ventaja de carry

Dentro del universo regional, el BRL mantiene el perfil relativo más sólido. El real brasileño combina carry elevado, soporte parcial proveniente del petróleo y una postura aún prudente por parte del banco central. Aunque el recorte de la Selic a 14,50% marcó continuidad en el ciclo de flexibilización, las expectativas inflacionarias continúan desancladas y mantienen vivo el riesgo de efectos de segunda vuelta.

El respaldo para el BRL sigue apoyándose en términos de intercambio favorables, carry atractivo y una autoridad monetaria más cautelosa frente a la inflación. Sin embargo, el principal foco de vulnerabilidad permanece en el frente fiscal y en el riesgo de que la inflación reduzca el espacio para seguir recortando tasas sin afectar credibilidad.

Por su parte, el MXN mantiene menor vulnerabilidad a salidas de capital extranjero en deuda local y conserva el soporte estructural de sus vínculos con EE.UU. mediante exportaciones y remesas. No obstante, tras el recorte de Banxico a 6,50% y las señales de cierre del ciclo de flexibilización, el peso mexicano entra en una etapa más dependiente de la Fed, del crecimiento y de la evolución inflacionaria.