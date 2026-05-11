La gran diferencia respecto de ciclos bajistas anteriores es que una parte cada vez más relevante del consumo global ya no depende exclusivamente del ciclo manufacturero tradicional. Actualmente, la transición energética y la infraestructura asociada a inteligencia artificial representan cerca del 18% del consumo mundial de cobre, ayudando a amortiguar potenciales shocks de crecimiento.

La expansión de redes eléctricas, almacenamiento energético, vehículos eléctricos, centros de datos y digitalización industrial está transformando gradualmente la naturaleza de la demanda del metal. En este contexto, el cobre comienza a consolidarse no solo como un activo cíclico, sino también como un recurso estratégico para seguridad energética y tecnológica.

China mantiene señales mixtas mientras la oferta sigue limitada

China continúa siendo el principal eje de la narrativa del cobre, aunque con señales divergentes. Persisten preocupaciones sobre una desaceleración parcial de la demanda física y la moderación del sector inmobiliario tradicional. Además, los inventarios globales registraron un aumento importante durante el primer trimestre, generando dudas respecto a la sostenibilidad de parte del rally reciente.

Aun así, la demanda vinculada a infraestructura eléctrica, manufactura de alta tecnología, energías renovables y exportaciones de bienes intensivos en cobre sigue mostrando fortaleza. La resiliencia de las exportaciones chinas de tecnologías limpias y equipamiento eléctrico continúa sosteniendo el consumo de cobre refinado incluso en un entorno de menor dinamismo inmobiliario.

En paralelo, las restricciones de oferta siguen siendo profundas y probablemente más estructurales de lo que el mercado anticipaba hace algunos años. La escasez de nuevos proyectos aprobados, el deterioro de leyes minerales y procesos regulatorios más extensos están limitando la capacidad de respuesta de la industria frente al aumento esperado de demanda hacia 2026-2028.

El retraso de Freeport Indonesia en la normalización de producción hacia 2028 refleja parte de esta fragilidad operativa. A esto se suman crecientes riesgos regulatorios y políticos en países productores relevantes como Chile y Perú. En el caso chileno, el debate sobre la gobernanza de Codelco vuelve a instalar cuestionamientos sobre eficiencia e inversión futura, mientras que en Perú persiste incertidumbre política antes de las elecciones y riesgos de retrasos en proyectos estratégicos.

El cobre mantiene estructura alcista sobre niveles clave

Desde la perspectiva técnica, el cobre mantiene una estructura claramente alcista tras romper una zona de consolidación relevante alrededor de 6,14 y recuperar niveles clave entre 6,32 y 6,42, fortaleciendo la probabilidad de continuidad hacia la resistencia mayor en 6,62.

Mientras el precio permanezca sobre 6,32, el sesgo continúa favoreciendo a los compradores, respaldado además por la alineación positiva de medias móviles y un RSI cercano a 68, reflejando un impulso sólido aunque entrando en una zona más exigente.