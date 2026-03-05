Hay varias razones por las que el dólar se ha destacado como refugio para los participantes esta semana. Sin embargo, en esencia, quizás exista cierto grado de "piloto automático", con los participantes reaccionando casi por reflejo a comprar dólares en momentos de verdadera tensión, como hemos visto en tantos casos de riesgo geopolítico en años anteriores.

A esto se suma que otros refugios tradicionales tienen poco atractivo en el entorno actual. En el mercado cambiario, por ejemplo, el yen japonés (JPY) se encuentra en desuso, ya que Japón es un importante importador de energía, mientras que los inversores se han mostrado reacios a comprar francos suizos tras diversas declaraciones del Banco Nacional Suizo (BNS), que destaca su mayor disposición a intervenir en el mercado si es necesario.

Por otra parte, el oro se ha negociado más como un activo de riesgo impulsado por el impulso que como un refugio seguro durante los últimos seis meses, como lo demuestran las liquidaciones de posiciones desastrosas a finales de enero y a principios de esta semana, aunque es probable que el oro siga siendo una reserva de valor a largo plazo. Los bonos gubernamentales, por último, son el otro refugio obvio al que tienden a recurrir los participantes, aunque, dado que el mercado reacciona en gran medida a un shock en los precios de las materias primas, que a su vez podría generar otra ronda de presiones inflacionarias, la renta fija resulta bastante indeseable.

Volviendo al dólar, existen factores idiosincrásicos que también brindan mayor soporte y fortalecen la demanda de activos refugio. Estados Unidos sigue albergando los mercados de capital más profundos y líquidos de cualquier mercado desarrollado, mientras que el DXY continúa mostrando una correlación negativa con activos de riesgo, como el S&P 500.

Sin duda, nada de esto disminuye las preocupaciones de los inversores que ya existían antes del último estallido de tensiones geopolíticas, a saber, la erosión de la independencia de la Reserva Federal y la mayor volatilidad política en Washington D. C. Dicho esto, el deseo de protegerse ante una distribución tan amplia de posibles resultados geopolíticos supera actualmente cualquiera de estos nervios.

De cara al futuro, los acontecimientos geopolíticos seguirán siendo, naturalmente, un factor clave para el dólar a corto plazo. Si el conflicto se prolonga y la consiguiente perturbación de los precios de la energía se mantiene, es probable que el dólar mantenga un rendimiento relativamente superior en el mercado cambiario, no solo dado que dicho entorno generaría una demanda persistente de activos refugio, sino también dada la condición de EE. UU. como exportador neto de energía, lo que reduciría el impacto macroeconómico negativo de cualquier medida de este tipo en el sector energético.

Sin embargo, incluso si la perturbación de los precios de la energía se disipa rápidamente y el conflicto termina pronto —lo que, por supuesto, esperamos que ocurra—, el dólar aún puede tener un buen rendimiento. Si se redujera el volumen de ruido geopolítico, los participantes probablemente volverían a centrarse en el contexto fundamental subyacente. En Estados Unidos, este sigue siendo sólido, no solo porque el crecimiento económico sigue en camino de superar al de sus pares de mercados desarrollados, especialmente en medio del impulso fiscal positivo de la Ley One Big Beautiful Bill del año pasado. Los factores de apoyo monetarios, derivados de una mayor flexibilización bajo una Reserva Federal de Warsh más adelante en el año, deberían respaldar aún más este rendimiento superior.