Al mismo tiempo, el ETF de Bitcoin de Morgan Stanley (MSBT), lanzado el 8 de abril, atrajo alrededor de 194 millones de dólares en entradas netas durante su primer mes, sin registrar ni un solo día de salidas. Este flujo constante de capital institucional ha proporcionado un soporte sólido al precio de Bitcoin.

En segundo lugar, el endurecimiento continuo del lado de la oferta aumentó la sensibilidad del precio. Strategy posee actualmente aproximadamente 818.334 BTC. Aunque la compañía pausó sus compras antes de la publicación de resultados, su acumulación previa ha comprimido de forma constante la oferta en circulación, haciendo que los precios reaccionen con mayor intensidad a nuevas presiones de compra.

En este contexto de ajuste entre oferta y demanda, el catalizador más inmediato del movimiento de Bitcoin fue la liquidación masiva de posiciones cortas. El 4 de mayo, el presidente Trump anunció el “Project Freedom”, desplegando activos navales para escoltar buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Este anuncio alivió temporalmente el temor a una escalada descontrolada, provocando una rápida mejora del sentimiento que desencadenó la ruptura inicial.

Las posiciones cortas, fuertemente concentradas en el rango de 75.000–80.000 dólares, quedaron atrapadas en una cascada de liquidaciones forzadas. Los datos on-chain muestran que más de 150 millones de dólares en posiciones cortas de criptomonedas fueron liquidados en una hora tras la ruptura, alcanzando un total de 304 millones en 24 horas, de los cuales Bitcoin representó 171 millones.

En conjunto, esta ruptura estuvo respaldada por una combinación relativamente sólida de capital institucional y estructura de mercado, proporcionando una base razonablemente firme para que el movimiento pueda continuar.

Más allá de los 80.000 dólares: tres factores que respaldan nuevas subidas

El impulso alcista de Bitcoin no ha mostrado señales de agotamiento tras la ruptura. Sin embargo, hasta dónde puede extenderse este movimiento es una cuestión que el mercado debe volver a evaluar.

A corto plazo, Bitcoin ha subido cerca de un 30% desde principios de marzo —a pesar de las persistentes tensiones en Oriente Medio y los elevados precios del petróleo—, lo que demuestra cierta resiliencia frente a shocks externos. Dado su comportamiento como activo de riesgo, similar al de la renta variable, Bitcoin mantiene condiciones favorables para seguir al alza siempre que el entorno macroeconómico no se deteriore de forma significativa.

En un horizonte más amplio, el contraste entre precio y comportamiento institucional es revelador. Desde el máximo de octubre de 2025 hasta el mínimo de marzo de 2026, Bitcoin cayó aproximadamente un 50%, mientras que los activos bajo gestión (AUM) de los ETFs spot solo descendieron en torno a un 7%. Esta divergencia deja claro que el capital institucional no ha salido de forma estructural, sino que mantiene una asignación de largo plazo, no orientada al trading de corto plazo.

En el plano regulatorio, Coinbase confirmó recientemente que ha alcanzado un acuerdo clave con senadores en relación con disposiciones sobre el rendimiento de las stablecoins. Con el principal obstáculo para avanzar en la CLARITY Act en el Senado ahora despejado, el sentimiento en torno a la claridad regulatoria del sector cripto ha mejorado aún más.

Ya sea desde la perspectiva de la resiliencia geopolítica, la estabilidad del posicionamiento institucional o la mejora del entorno regulatorio, el camino de menor resistencia para Bitcoin sigue apuntando al alza.

Desarrollos geopolíticos y la estrategia de Strategy: dos riesgos clave a vigilar

A pesar de este conjunto de factores favorables, que los 80.000 dólares actúen como suelo dependerá de si la demanda real (spot) puede sostener el movimiento, y no únicamente del apalancamiento o el sentimiento a corto plazo. En el corto plazo, hay dos riesgos clave que los traders deben vigilar de cerca.

En primer lugar, el enfrentamiento entre EE. UU. e Irán sigue sin resolverse. Bitcoin ha mostrado cierta capacidad de desacoplarse, pero no está completamente aislado de las condiciones generales de liquidez en escenarios extremos. Si una escalada desencadena una venta generalizada de activos de riesgo, las salidas de capital a corto plazo podrían presionar el precio hacia zonas clave de soporte.

En segundo lugar, el ritmo de acumulación institucional necesita confirmación. Strategy presentará sus resultados del primer trimestre de 2026 tras el cierre del mercado el 5 de mayo. Dado el fuerte retroceso de Bitcoin durante ese periodo, es probable que la compañía registre pérdidas no realizadas significativas en sus posiciones.

Sin embargo, el mercado estará menos pendiente de esas cifras y más de si la dirección reafirma su compromiso con la acumulación de Bitcoin.

Si las limitaciones de balance o las presiones en la asignación de capital llevan a la empresa a ralentizar o pausar su programa de compras, la principal fuente de demanda estructural del mercado podría verse cuestionada, generando presión bajista a corto plazo. Por el contrario, una reafirmación de esa estrategia seguiría proporcionando soporte al precio.