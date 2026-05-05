El 4 de mayo, Bitcoin superó la resistencia clave de los 80.000 dólares, alcanzando su nivel más alto desde finales de enero. Con las tensiones geopolíticas mostrando signos de intensificación y los indicadores técnicos señalando posibles presiones de toma de beneficios, los traders se preguntan: ¿se trata de una ruptura estructural o simplemente de un repunte impulsado por el cierre de cortos?
A diferencia de la acción del precio sin dirección clara y en rango que caracterizó las primeras fases del conflicto geopolítico en marzo, la trayectoria alcista de Bitcoin se volvió mucho más definida a partir de abril.
La subida mensual superó el 12%, marcando el mejor rendimiento desde abril de 2025. Un factor clave detrás de este cambio fue el giro gradual del mercado, alejándose de escenarios geopolíticos extremos, junto con la recuperación general de los activos de riesgo, que proporcionó impulso adicional.
Tras cinco semanas consecutivas de subidas acompañadas de un aumento del volumen, Bitcoin logró recuperar el nivel de los 80.000 dólares. El RSI pasó de zona neutral una semana antes a acercarse a 70, señalando un fuerte impulso alcista, aunque todavía sin entrar en niveles típicos de sobrecompra.
Desde el punto de vista técnico, el mercado no parece estar en una fase de techo. Se asemeja más a un punto clave de confirmación dentro de una tendencia en curso, con los 80.000 dólares actuando como nivel estructural decisivo.
Si los alcistas logran mantenerse por encima de este nivel, el siguiente objetivo se sitúa en la zona de 84.330–84.775 dólares, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8% de la tendencia bajista de mediados de enero, y un nivel que actuó como soporte relevante en múltiples ocasiones a finales de 2025.
Una ruptura clara por encima de esa zona abriría el camino hacia los 90.000 dólares, con el máximo de consolidación de diciembre en 90.260 como la siguiente resistencia técnica significativa.
Por el contrario, si el nivel de los 80.000 dólares no se mantiene, es más probable que el precio vuelva a una estructura de consolidación. La zona de 79.500–80.000 dólares sería el primer nivel en absorber cualquier corrección. Un movimiento adicional a la baja podría encontrar interés comprador en torno a los 76.000 dólares y en el retroceso del 23,6% en 71.660 dólares.
Esta ruptura no fue impulsada por un único catalizador, sino por la convergencia de una contracción de la oferta y un cierre masivo de posiciones cortas en el mismo periodo, amplificado posteriormente por un titular geopolítico que actuó como desencadenante.
En primer lugar, las compras institucionales a gran escala continuaron proporcionando soporte estructural. Según datos de SoSoValue, liderados por los ETFs IBIT de BlackRock y FBTC de Fidelity, los ETFs spot de Bitcoin a nivel global registraron entradas netas durante cinco semanas consecutivas, por un total aproximado de 1.970 millones de dólares.
Al mismo tiempo, el ETF de Bitcoin de Morgan Stanley (MSBT), lanzado el 8 de abril, atrajo alrededor de 194 millones de dólares en entradas netas durante su primer mes, sin registrar ni un solo día de salidas. Este flujo constante de capital institucional ha proporcionado un soporte sólido al precio de Bitcoin.
En segundo lugar, el endurecimiento continuo del lado de la oferta aumentó la sensibilidad del precio. Strategy posee actualmente aproximadamente 818.334 BTC. Aunque la compañía pausó sus compras antes de la publicación de resultados, su acumulación previa ha comprimido de forma constante la oferta en circulación, haciendo que los precios reaccionen con mayor intensidad a nuevas presiones de compra.
En este contexto de ajuste entre oferta y demanda, el catalizador más inmediato del movimiento de Bitcoin fue la liquidación masiva de posiciones cortas. El 4 de mayo, el presidente Trump anunció el “Project Freedom”, desplegando activos navales para escoltar buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Este anuncio alivió temporalmente el temor a una escalada descontrolada, provocando una rápida mejora del sentimiento que desencadenó la ruptura inicial.
Las posiciones cortas, fuertemente concentradas en el rango de 75.000–80.000 dólares, quedaron atrapadas en una cascada de liquidaciones forzadas. Los datos on-chain muestran que más de 150 millones de dólares en posiciones cortas de criptomonedas fueron liquidados en una hora tras la ruptura, alcanzando un total de 304 millones en 24 horas, de los cuales Bitcoin representó 171 millones.
En conjunto, esta ruptura estuvo respaldada por una combinación relativamente sólida de capital institucional y estructura de mercado, proporcionando una base razonablemente firme para que el movimiento pueda continuar.
El impulso alcista de Bitcoin no ha mostrado señales de agotamiento tras la ruptura. Sin embargo, hasta dónde puede extenderse este movimiento es una cuestión que el mercado debe volver a evaluar.
A corto plazo, Bitcoin ha subido cerca de un 30% desde principios de marzo —a pesar de las persistentes tensiones en Oriente Medio y los elevados precios del petróleo—, lo que demuestra cierta resiliencia frente a shocks externos. Dado su comportamiento como activo de riesgo, similar al de la renta variable, Bitcoin mantiene condiciones favorables para seguir al alza siempre que el entorno macroeconómico no se deteriore de forma significativa.
En un horizonte más amplio, el contraste entre precio y comportamiento institucional es revelador. Desde el máximo de octubre de 2025 hasta el mínimo de marzo de 2026, Bitcoin cayó aproximadamente un 50%, mientras que los activos bajo gestión (AUM) de los ETFs spot solo descendieron en torno a un 7%. Esta divergencia deja claro que el capital institucional no ha salido de forma estructural, sino que mantiene una asignación de largo plazo, no orientada al trading de corto plazo.
En el plano regulatorio, Coinbase confirmó recientemente que ha alcanzado un acuerdo clave con senadores en relación con disposiciones sobre el rendimiento de las stablecoins. Con el principal obstáculo para avanzar en la CLARITY Act en el Senado ahora despejado, el sentimiento en torno a la claridad regulatoria del sector cripto ha mejorado aún más.
Ya sea desde la perspectiva de la resiliencia geopolítica, la estabilidad del posicionamiento institucional o la mejora del entorno regulatorio, el camino de menor resistencia para Bitcoin sigue apuntando al alza.
A pesar de este conjunto de factores favorables, que los 80.000 dólares actúen como suelo dependerá de si la demanda real (spot) puede sostener el movimiento, y no únicamente del apalancamiento o el sentimiento a corto plazo. En el corto plazo, hay dos riesgos clave que los traders deben vigilar de cerca.
En primer lugar, el enfrentamiento entre EE. UU. e Irán sigue sin resolverse. Bitcoin ha mostrado cierta capacidad de desacoplarse, pero no está completamente aislado de las condiciones generales de liquidez en escenarios extremos. Si una escalada desencadena una venta generalizada de activos de riesgo, las salidas de capital a corto plazo podrían presionar el precio hacia zonas clave de soporte.
En segundo lugar, el ritmo de acumulación institucional necesita confirmación. Strategy presentará sus resultados del primer trimestre de 2026 tras el cierre del mercado el 5 de mayo. Dado el fuerte retroceso de Bitcoin durante ese periodo, es probable que la compañía registre pérdidas no realizadas significativas en sus posiciones.
Sin embargo, el mercado estará menos pendiente de esas cifras y más de si la dirección reafirma su compromiso con la acumulación de Bitcoin.
Si las limitaciones de balance o las presiones en la asignación de capital llevan a la empresa a ralentizar o pausar su programa de compras, la principal fuente de demanda estructural del mercado podría verse cuestionada, generando presión bajista a corto plazo. Por el contrario, una reafirmación de esa estrategia seguiría proporcionando soporte al precio.
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