¿Por qué el precio de Bitcoin sigue reaccionando al dólar y a las tasas en EE.UU.?

Las criptomonedas, y particularmente Bitcoin (BTC), continúan comportándose como activos de alto beta, altamente sensibles a cambios en las condiciones financieras globales. El actual entorno de tasas del Tesoro estadounidense elevadas y fortaleza del dólar configura un escenario históricamente adverso para activos de mayor riesgo.

El mercado mantiene una postura selectiva. Inversionistas globales esperan nuevas señales por parte de la Reserva Federal mientras evalúan la volatilidad reciente en renta variable estadounidense, especialmente en segmentos ligados al ciclo de inversión en inteligencia artificial. Este contexto ha favorecido recortes tácticos de exposición en activos dependientes de liquidez, incluyendo BTC y el universo cripto en general.

Además del componente macro, el mercado enfrenta una estructura que amplifica movimientos en lugar de suavizarlos. Desde el 10 de octubre, han salido aproximadamente US$8.5 mil millones desde los ETF spot listados en EE. UU., revirtiendo parcialmente el impulso inicial que estos vehículos generaron tras su lanzamiento.