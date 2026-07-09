El catalizador inmediato detrás de Bitcoin hoy sigue siendo geopolítico. Tras las señales de Trump indicando que el cese al fuego tentativo con Irán había quedado terminado, el mercado no trató a la criptomoneda como refugio, sino como un activo expuesto a salidas de riesgo y a mayores expectativas de inflación ligadas a la energía.
Ese canal se refuerza por el papel del petróleo como variable clave para tasas, dólar y apetito por riesgo. Un petróleo más volátil sostiene expectativas de inflación más altas, lo que reduce el atractivo relativo de activos sin devengo explícito como Bitcoin. La Reserva Federal, por su parte, no ofrece un contrapeso claro: con un mercado laboral aún estable, tiene poco espacio para descontar una respuesta expansiva frente al deterioro geopolítico.
Del lado de la demanda, el panorama de Bitcoin hoy es mixto. Los ETF spot de Bitcoin listados en EE.UU. habían vuelto a registrar entradas tras un complejo mes de junio, y algunos tenedores de largo plazo retomaron la acumulación antes del nuevo episodio de tensión en Medio Oriente. Eso explica por qué la corrección no derivó en una liquidación más desordenada, aunque la demanda institucional aún no parece suficientemente robusta.
Un elemento adicional es la venta reciente de Bitcoin por parte de Strategy, que puso a prueba si el mercado la interpretaría como presión estructural de oferta o como una decisión puntual de gestión de balance. La reacción contenida sugiere que los inversionistas diferencian entre ventas tácticas y liquidaciones sistémicas, aunque introduce matices sobre la narrativa de demanda corporativa permanente.
Desde la perspectiva técnica, BTC/USD muestra un intento de estabilización en $59,400-$62,000 tras la corrección reciente. La recuperación sobre las EMA de 10 y 21 días mejora el sesgo de corto plazo, mientras el RSI cercano a 50 refleja momentum en transición, sin confirmación alcista plena. El ADX en 28.8 confirma que la tendencia todavía tiene fuerza, aunque sigue siendo principalmente bajista mientras el precio permanezca bajo la SMA 50.
Para posiciones largas, una entrada agresiva solo tendría sentido si BTC sostiene $62,000, con invalidación bajo $59,400; la variante conservadora requiere un cierre diario sobre $65,400-$67,100, con objetivos en $69,450 y $72,800. La opción de corto luce técnicamente más alineada con la estructura media: el escenario ideal sería un rechazo claro en $65,400-$67,100, con objetivos en $62,000, $59,400 y eventualmente $54,900 si el soporte cede. El principal riesgo para los cortos es una ruptura sobre $67,100, que podría activar cobertura de shorts; mientras no se supere $69,450, el sesgo medio de Bitcoin hoy sigue siendo neutral-bajista.
La pregunta central hacia adelante es si el shock geopolítico se mantiene como un episodio transitorio o evoluciona hacia un régimen macro más persistente. Si la volatilidad del petróleo continúa elevada y la Fed conserva su sesgo restrictivo, Bitcoin podría seguir limitado por tasas reales más altas y menor apetito por riesgo. Si, en cambio, las tensiones en Medio Oriente se estabilizan y los flujos hacia ETF mejoran, la corrección actual podría leerse más como una fase de formación de piso. Por ahora, el balance sigue siendo asimétrico: la demanda cripto-específica mejora en el margen, pero el principal driver detrás de Bitcoin hoy continúa siendo el canal macro y geopolítico.
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