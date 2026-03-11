¿Por qué el Bitcoin está reaccionando al petróleo y a la guerra en Medio Oriente?

El mercado de criptomonedas inicia la jornada con un entorno macro dominado por la incertidumbre geopolítica. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha elevado la volatilidad en el mercado energético, particularmente en el petróleo, generando efectos indirectos sobre los activos de riesgo.

Durante los momentos de mayor tensión, el repunte del crudo impulsó preocupaciones inflacionarias que presionaron a varios mercados, incluido Bitcoin, que retrocedió temporalmente por debajo de los 66.000 dólares. Posteriormente, la corrección del petróleo permitió una recuperación del activo hacia los 68.900 dólares, evidenciando la sensibilidad del mercado cripto a los cambios en el entorno energético.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha intensificado aún más este escenario. La interrupción de uno de los corredores petroleros más importantes del mundo ha elevado la incertidumbre sobre el suministro global de energía. En respuesta, los países del G7 han discutido la posibilidad de liberar reservas estratégicas de petróleo con el objetivo de estabilizar los mercados.

Mientras esta situación continúe evolucionando, el valor del Bitcoin seguirá reaccionando a tres variables macro principales: el comportamiento del petróleo, las expectativas de inflación global y el apetito por activos de riesgo.

Flujos institucionales y derivados siguen sosteniendo el mercado de Bitcoin

A pesar de la volatilidad geopolítica, los flujos institucionales continúan desempeñando un papel relevante en la dinámica del mercado.