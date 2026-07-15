Bitcoin opera con un tono más firme, aunque la recuperación de la jornada se explica principalmente por un entorno macroeconómico más favorable y no por una mejora decisiva de los fundamentos propios del mercado cripto. El catalizador inmediato ha sido una segunda sorpresa consecutiva por el lado de la inflación en Estados Unidos: después de que el IPC de junio se moderara más de lo previsto, los precios al productor registraron su mayor caída mensual en catorce meses, impulsados por menores costos energéticos.
El alivio inflacionario, sin embargo, está siendo parcialmente contrarrestado por un nuevo aumento del riesgo geopolítico. EE.UU. lanzó otra ronda de ataques contra Irán, mientras las amenazas sobre las rutas marítimas y el restablecimiento del bloqueo sobre embarcaciones iraníes impulsaron nuevamente el precio del petróleo y reactivaron las preocupaciones respecto de la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz.
Este escenario afecta a BTCUSD de manera indirecta: una perturbación energética prolongada podría revertir parte de la desinflación observada en junio, elevar las expectativas de inflación y volver a presionar al alza los rendimientos del Tesoro. Por ello, Bitcoin ha seguido comportándose menos como refugio geopolítico tradicional y más como activo macro de alta beta, beneficiándose cuando retroceden el dólar y las tasas, pero enfrentando dificultades cuando el conflicto amenaza con endurecer las condiciones financieras. El apetito global por riesgo se ha mantenido relativamente resiliente, con apoyo en resultados favorables del sector bancario y una renovada confianza en el ciclo tecnológico y de semiconductores, incluido un mejor panorama para ASML, lo que ha evitado que el shock geopolítico derive en una liquidación generalizada de activos especulativos.
La demanda específica del mercado cripto muestra señales de mejora, aunque todavía de manera gradual. Los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado pusieron fin recientemente a una secuencia de ocho semanas de retiros, registrando una entrada moderada después de que cerca de US$4.000 millones salieran desde junio.
Sin embargo, la magnitud de las nuevas entradas sigue siendo reducida frente a los flujos que abandonaron el mercado previamente, lo que es más consistente con una estabilización inicial que con el comienzo de un ciclo de acumulación institucional de gran escala. Por otra parte, Strategy señaló que espera reanudar sus compras de Bitcoin cuando el precio de sus acciones preferentes STRC se recupere lo suficiente como para hacer atractiva una nueva emisión, lo que introduce una fuente futura de demanda más que un catalizador inmediato.
Desde la perspectiva técnica, Bitcoin mantiene un sesgo de recuperación, aunque todavía sin confirmar un cambio de tendencia completo. La zona clave de resistencia está entre 65.405 y 67.110 USD; un cierre diario firme por encima de 67.110 aumentaría la probabilidad de avance hacia 69.457 y 72.807 USD. Como entrada, resulta más prudente esperar una ruptura confirmada o un retroceso controlado hacia 64.100–63.200 USD, donde convergen las medias móviles. El soporte crítico está en 62.000 USD; perderlo abriría espacio hacia 59.419 USD, nivel adecuado para invalidar escenarios largos o activar salidas defensivas.
El precio cotiza sobre la EMA 10, EMA 21 y SMA 50, mientras el RSI en 55,7 respalda impulso positivo sin sobrecompra. Sin embargo, el ADX en 23,8 refleja una tendencia aún moderada y riesgo de falsas rupturas. El principal riesgo sigue siendo la interacción entre el conflicto con Irán, el precio del petróleo y las expectativas sobre la Reserva Federal: si las disrupciones en torno a Ormuz persisten y el aumento de los costos energéticos se traslada a las expectativas de inflación, los rendimientos del Tesoro podrían volver a subir pese a los últimos datos benignos, limitando la recuperación de Bitcoin.
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