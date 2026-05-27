Bitcoin se rezaga mientras el Nasdaq marca nuevos máximos

La reciente dinámica de Bitcoin responde menos a catalizadores propios del ecosistema cripto y más a una fractura en la correlación con los activos de alto beta que históricamente lo acompañaban. El entorno macro es, sobre el papel, constructivo: las tasas reales del Tesoro estadounidense han retrocedido, el dólar se ha debilitado y parte de la prima geopolítica vinculada al Estrecho de Ormuz se ha moderado ante expectativas de desescalada en Medio Oriente. Ese conjunto de condiciones suele traducirse en mayor demanda por criptoactivos.

Sin embargo, Bitcoin no ha logrado capturar ese mejor tono de mercado. La divergencia es especialmente visible frente al rally persistente de las acciones tecnológicas y las compañías vinculadas a inteligencia artificial, que continúan atrayendo flujos con una convicción que el activo digital no está replicando. La relación entre Bitcoin hoy y el trade tecnológico —que funcionó como motor de correlación durante gran parte del ciclo— muestra señales claras de debilitamiento.