La mejora del apetito por riesgo vuelve a favorecer a Bitcoin

La reciente recuperación de Bitcoin ha estado más vinculada al entorno macroeconómico global que a factores específicos del ecosistema cripto. La percepción de que aún existe margen para una desescalada entre EE.UU. e Irán ha contribuido a moderar los precios del petróleo, aliviar la demanda por refugio en el dólar y sostener el tono positivo en los mercados accionarios internacionales.

En este contexto, Bitcoin volvió a comportarse como un activo sensible a las condiciones de liquidez global y al apetito por riesgo. La debilidad reciente del dólar ha reducido uno de los principales obstáculos para el activo, mientras que la resiliencia de las bolsas —especialmente el sector tecnológico estadounidense— ha favorecido un retorno hacia segmentos de crecimiento y activos de mayor volatilidad.

Sin embargo, las tasas de interés continúan siendo un factor restrictivo relevante. Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han retrocedido desde sus máximos recientes, siguen en niveles elevados para un activo sin flujo como Bitcoin, limitando parte del potencial expansivo del movimiento.

El posicionamiento defensivo aceleró el movimiento alcista

El repunte también encontró apoyo en factores técnicos y de posicionamiento de mercado. La ruptura inicial sobre los US$80.000 estuvo acompañada por cierre de posiciones cortas y tasas de financiamiento negativas en contratos perpetuos, reflejando que parte importante del mercado permanecía defensivamente posicionada antes del avance.