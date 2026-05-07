La reciente recuperación de Bitcoin ha estado más vinculada al entorno macroeconómico global que a factores específicos del ecosistema cripto. La percepción de que aún existe margen para una desescalada entre EE.UU. e Irán ha contribuido a moderar los precios del petróleo, aliviar la demanda por refugio en el dólar y sostener el tono positivo en los mercados accionarios internacionales.
En este contexto, Bitcoin volvió a comportarse como un activo sensible a las condiciones de liquidez global y al apetito por riesgo. La debilidad reciente del dólar ha reducido uno de los principales obstáculos para el activo, mientras que la resiliencia de las bolsas —especialmente el sector tecnológico estadounidense— ha favorecido un retorno hacia segmentos de crecimiento y activos de mayor volatilidad.
Sin embargo, las tasas de interés continúan siendo un factor restrictivo relevante. Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han retrocedido desde sus máximos recientes, siguen en niveles elevados para un activo sin flujo como Bitcoin, limitando parte del potencial expansivo del movimiento.
El repunte también encontró apoyo en factores técnicos y de posicionamiento de mercado. La ruptura inicial sobre los US$80.000 estuvo acompañada por cierre de posiciones cortas y tasas de financiamiento negativas en contratos perpetuos, reflejando que parte importante del mercado permanecía defensivamente posicionada antes del avance.
El incremento del open interest en opciones call alrededor del strike de US$80.000 reforzó además la aceleración del movimiento, evidenciando una mayor concentración de apuestas alcistas tras la ruptura técnica inicial.
A esto se sumó el retorno de flujos positivos hacia los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos, fortaleciendo la percepción de que la demanda institucional continúa actuando como soporte estructural cuando mejora el entorno financiero global.
Aun así, el escenario permanece frágil. Un deterioro de las negociaciones geopolíticas o nuevas disrupciones energéticas podrían revertir rápidamente el actual entorno favorable para activos de riesgo. Diversos analistas han advertido además que parte del alivio descontado por los mercados podría resultar prematuro si persisten las tensiones sobre cadenas energéticas y transporte marítimo.
Desde la perspectiva técnica, Bitcoin mantiene una estructura moderadamente alcista tras recuperar medias móviles relevantes y construir mínimos ascendentes desde la zona de soporte entre US$62k y US$65k.
Actualmente, el precio enfrenta una resistencia importante cerca de los US$79k–80k, nivel donde previamente reapareció presión vendedora. Una ruptura confirmada sobre esa zona podría habilitar movimientos hacia US$84k e incluso US$94k en el mediano plazo.
Los soportes más relevantes continúan ubicándose en US$76.9k y US$72.8k. Mientras el precio permanezca sobre estas zonas, la estructura alcista seguirá técnicamente vigente. En cambio, una caída bajo US$72k podría deteriorar significativamente el escenario y abrir espacio para correcciones hacia US$69k–67k.
Los indicadores técnicos continúan favoreciendo la continuidad alcista, con RSI y ADX respaldando la fortaleza del impulso reciente.
Hacia adelante, la sostenibilidad del rally dependerá principalmente de tres variables: moderación del shock petrolero, continuidad de la debilidad del dólar y persistencia de flujos institucionales capaces de absorber oferta.
Mientras esas condiciones permanezcan alineadas, Bitcoin podría continuar beneficiándose del actual entorno de mayor tolerancia al riesgo. Sin embargo, la sensibilidad del activo frente a episodios de aversión global, incertidumbre sobre la Fed y eventuales escaladas en Medio Oriente sigue siendo elevada, manteniendo el escenario altamente dependiente de la evolución macro y geopolítica.
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