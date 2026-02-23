Dicen que nunca hay que ponerse en corto en un mercado aburrido, y aunque el cripto rara vez es aburrido, Bitcoin ciertamente ha entrado en un periodo de compresión.
Desde el 6 de febrero, Bitcoin ha operado en un rango estrecho, con el precio limitado cerca de $71,500 y con soporte alrededor de $65,270. Los alcistas no han logrado impulsar el precio al alza, pero los bajistas tampoco han podido provocar una ruptura decisiva a la baja.
El resultado es una compresión de volatilidad que normalmente precede a un movimiento significativo.
Para traders e inversores institucionales por igual, la pregunta clave ahora es sencilla: ¿Bitcoin se está preparando para una ruptura y, de ser así, en qué dirección?
• Rango de cotización de BTC: $65,270 a $71,500
• Volatilidad realizada a 10 días: ahora en 20%, por debajo del promedio de 12 meses del 35%
• $5.29 mil millones en salidas netas de exchanges en los últimos 30 días
• $3.06 mil millones de salidas acumuladas en el año de ETF spot de Bitcoin
•57% del BTC en circulación se encuentra actualmente en ganancias
La volatilidad realizada de Bitcoin a 10 días ha caído al 20%, muy por debajo del promedio de 12 meses del 35%.
Para las carteras institucionales, la volatilidad de Bitcoin suele ser una característica más que un defecto. Aporta diversificación y variabilidad dentro de asignaciones multiactivo. Sin embargo, una volatilidad excesiva se vuelve inmanejable, mientras que una volatilidad demasiado baja reduce las oportunidades tácticas.
Con un 20%, la volatilidad de BTC está posiblemente cerca del límite inferior de lo que las instituciones consideran atractivo. Históricamente, estas fases de compresión rara vez persisten. La volatilidad tiende a revertir a la media y, cuando se expande, el precio suele seguirla.
Por ahora, domina la operativa en rango. Los mercados no permanecen comprimidos indefinidamente.
El panorama del posicionamiento apalancado (fuente del gráfico: CounterFow) muestra un sesgo claro.
Si BTC supera los $73,000, aproximadamente $122 millones en posiciones cortas apalancadas podrían verse forzadas a liquidarse. Ese efecto en cascada podría impulsar el precio rápidamente hacia:
• $76,000
• Potencialmente incluso $79,000
El impulso generado por liquidaciones es una característica definitoria de los rallies de Bitcoin. Cuando se producen rupturas alcistas en entornos de volatilidad comprimida, la persistencia del movimiento puede ser agresiva.
En los últimos 30 días, se han registrado $5.29 mil millones en salidas netas de exchanges de criptomonedas, equivalentes a aproximadamente el 0.4% del suministro total de Bitcoin. Aunque no es sistémicamente significativo, sí refleja un posicionamiento cauteloso.
Los ETF spot de Bitcoin también han mostrado presión:
• $3.06 mil millones en salidas netas acumuladas en lo que va del año
• $1.22 mil millones correspondientes al ETF de iShares
El volumen se mantiene estable pero moderado, con alrededor de $62 millones negociados en las últimas cinco sesiones en el producto de iShares. Estos flujos están alineados con la acción actual del precio. La consolidación y la menor convicción siguen siendo la temática dominante.
El interés abierto en derivados de Bitcoin ha caído a su nivel más bajo desde noviembre de 2024.
También se observa una participación limitada en:
• Entidades corporativas que acumulan Bitcoin en tesorería
• Las estrategias continúan encontrando vendedores en los repuntes
El Índice de Miedo y Codicia de Bitcoin se sitúa en 14, señalando miedo extremo.
Aproximadamente el 57% del Bitcoin en circulación permanece en ganancias, el nivel más bajo desde enero de 2023.
Históricamente, Bitcoin tiende a tocar fondo durante periodos de pesimismo extremo y a repuntar cuando el posicionamiento es ligero. Sin embargo, el sentimiento por sí solo no desencadena reversiones. Lo que lo hace es el impulso.
Bitcoin sigue siendo un activo impulsado por el momentum. Cuando el precio recupera niveles superiores y las liquidaciones amplifican los movimientos al alza, es cuando suele regresar la convicción del mercado.
Un desarrollo estructural positivo es que CME Group ha pasado a ofrecer negociación de futuros de Bitcoin las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto mejora el acceso institucional y la formación de precios, alineando los mercados tradicionales de derivados con la estructura continua del mercado cripto. Aunque no impacta directamente el precio, sí refuerza la madurez del ecosistema.
Estructura actual:
• Resistencia cerca de $71,500
• Soporte cerca de $65,270
• Zona gatillo para un “squeeze” por encima de $73,000
Estadísticamente, los mercados suelen romper en la dirección de la tendencia predominante, que recientemente ha sido bajista. No obstante, esa tendencia ya está madura, lo que aumenta la probabilidad de una reversión contra tendencia.
Por ahora, predominan las estrategias de trading en rango. Los traders deben mantenerse atentos. La compresión, el miedo extremo y la caída del interés abierto crean condiciones propicias para una expansión de la volatilidad.
Bitcoin, al igual que muchas altcoins, está “enroscado”. La volatilidad está comprimida, el sentimiento se ha agotado, los flujos institucionales son débiles y el potencial de liquidaciones está sesgado al alza. Los mercados rara vez permanecen tranquilos por mucho tiempo.
Ya sea que la ruptura continúe a la baja siguiendo la tendencia principal o al alza mediante un short squeeze, es probable que el próximo movimiento decisivo sea persistente.
Buena suerte a todos.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.