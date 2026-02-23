Para traders e inversores institucionales por igual, la pregunta clave ahora es sencilla: ¿Bitcoin se está preparando para una ruptura y, de ser así, en qué dirección?

Resumen del mercado

• Rango de cotización de BTC: $65,270 a $71,500

• Volatilidad realizada a 10 días: ahora en 20%, por debajo del promedio de 12 meses del 35%

• $5.29 mil millones en salidas netas de exchanges en los últimos 30 días

• $3.06 mil millones de salidas acumuladas en el año de ETF spot de Bitcoin

•57% del BTC en circulación se encuentra actualmente en ganancias

¿La compresión de volatilidad está acumulando presión?

La volatilidad realizada de Bitcoin a 10 días ha caído al 20%, muy por debajo del promedio de 12 meses del 35%.

Para las carteras institucionales, la volatilidad de Bitcoin suele ser una característica más que un defecto. Aporta diversificación y variabilidad dentro de asignaciones multiactivo. Sin embargo, una volatilidad excesiva se vuelve inmanejable, mientras que una volatilidad demasiado baja reduce las oportunidades tácticas.

Con un 20%, la volatilidad de BTC está posiblemente cerca del límite inferior de lo que las instituciones consideran atractivo. Históricamente, estas fases de compresión rara vez persisten. La volatilidad tiende a revertir a la media y, cuando se expande, el precio suele seguirla.

Por ahora, domina la operativa en rango. Los mercados no permanecen comprimidos indefinidamente.

El mapa de calor de liquidaciones apunta a un posible riesgo alcista