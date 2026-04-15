Aunque la curva de futuros no es un predictor perfecto del precio spot, en el caso del petróleo incorpora múltiples variables relevantes como costos de financiamiento, almacenamiento, primas por riesgo y convenience yield. Por ello, su lectura requiere un enfoque más amplio que una simple expectativa direccional.
Sin embargo, la evidencia histórica muestra un patrón consistente: cuando el mercado entra en Backwardation —es decir, cuando el precio spot se ubica por encima de los contratos a futuro—, los precios del crudo tienden a ajustarse a la baja en los meses siguientes.
Históricamente, bajo condiciones de Backwardation, los precios tienden a corregir a la baja en los meses siguientes. Los datos muestran caídas promedio que van desde -1,3% a 6 meses hasta -8,1% en horizontes de 18 meses, reforzando la lectura de que el actual shock energético podría ser menos persistente de lo inicialmente anticipado.
El cambio en la narrativa no responde únicamente a factores técnicos. La evolución reciente del contexto geopolítico ha sido determinante en la compresión de la prima de riesgo incorporada en el precio del petróleo.
Las señales de una posible reanudación de negociaciones entre EE.UU. e Irán, junto con la extensión del cese al fuego, han contribuido a reducir el riesgo de disrupciones prolongadas en la oferta. Como resultado, el mercado comienza a internalizar un escenario donde el componente geopolítico pierde peso relativo en la formación de precios.
Este ajuste tiene implicancias macro relevantes. Una trayectoria descendente del petróleo contribuye a aliviar presiones inflacionarias, lo que mejora el telón de fondo para activos de riesgo, particularmente en economías desarrolladas donde la política monetaria sigue condicionada por la evolución de la inflación.
En un contexto de menor presión energética, los mercados accionarios globales encuentran soporte adicional, especialmente en Estados Unidos.
Las valorizaciones se mantienen en niveles razonables y, hasta ahora, las expectativas de crecimiento de utilidades no han sido significativamente erosionadas por el conflicto en Medio Oriente. Esto desplaza el foco hacia la temporada de resultados como principal catalizador de corto plazo.
Desde la perspectiva técnica, el Nasdaq mantiene una estructura alcista tras un retroceso saludable, rebotando desde la zona de soporte en 22,950 y aproximándose a una resistencia clave en 26,000–26,200.
El momentum se mantiene sólido, con medias móviles ascendentes y un RSI cercano a sobrecompra. La continuidad del movimiento dependerá de una ruptura confirmada de la resistencia, mientras que retrocesos hacia 25,185 podrían ofrecer puntos de entrada. Una pérdida de 24,400 debilitaría el sesgo alcista.
En paralelo, el S&P 500 también sostiene una tendencia alcista estructural, tras rebotar desde la zona de 6,280 y enfrentando actualmente la resistencia en 7,000–7,004.
Las medias móviles ascendentes y un RSI en zona elevada reflejan fortaleza, aunque también aumentan el riesgo de correcciones de corto plazo. Retrocesos hacia 6,800–6,720 aparecen como niveles relevantes, mientras que una caída bajo 6,545 pondría en duda la continuidad del escenario alcista.
La combinación de Backwardation en petróleo y una menor prima geopolítica está facilitando un cambio en el foco del mercado: desde riesgos exógenos hacia fundamentos corporativos.
En este entorno, la evolución de la temporada de resultados será clave para validar si las utilidades pueden sostenerse en un contexto de condiciones financieras aún restrictivas. La confirmación de esta resiliencia será determinante para la continuidad del apetito por riesgo en los mercados globales.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.