¿Qué cambia realmente tras el fallo sobre los aranceles?

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal el uso del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer aranceles generalizados no implica un retorno al libre comercio. El cambio es institucional: el instrumento deja de ser una herramienta de emergencia —rápida y discrecional— y pasa a un marco más lento, litigable y sujeto a procesos administrativos.

En respuesta, la administración activó la Sección 122 del Trade Act para implementar un arancel global temporal de 10%, con duración máxima de 150 días. Paralelamente, se aceleran investigaciones bajo la Sección 301 del Trade Act que podrían sustentar medidas de carácter más permanente.

El shock para el mercado no es la desaparición del proteccionismo, sino la apertura de un período de transición con alta incertidumbre legal, reflejada en el incremento de los indicadores de incertidumbre comercial en EE.UU.

Realineación sectorial y efecto en economías emergentes

En el corto plazo, la invalidación del esquema previo reduce la probabilidad de disrupciones abruptas en cadenas de suministro y modera, en el margen, los temores inflacionarios asociados a un aumento súbito en precios importados.

El reemplazo por un arancel temporal de menor alcance genera una realineación sectorial más que un cambio macroeconómico profundo. Sectores dependientes de importaciones y compañías intensivas en bienes transables —cuyos márgenes dependen del costo de insumos externos— encuentran un alivio relativo.

Asimismo, algunas economías emergentes, especialmente en Asia y partes de América Latina, podrían beneficiarse transitoriamente de una menor presión comercial y mejores términos de intercambio. Sin embargo, este beneficio es condicional: las investigaciones en curso podrían reintroducir medidas similares en los próximos meses.