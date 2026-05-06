La mejora en márgenes —con margen bruto cercano a 55%— y máximos históricos en flujo de caja libre refuerzan no solo el crecimiento, sino también la calidad y sostenibilidad de los ingresos. El mercado interpreta estos datos como evidencia de una transición hacia un modelo más estructural dentro del ciclo de inversión en IA.

Guía al alza y expansión del mercado redefinen expectativas

Más allá de los resultados, el principal catalizador estuvo en las perspectivas. AMD proyecta ingresos cercanos a US$11.2bn para el segundo trimestre, superando ampliamente el consenso.

La compañía además anticipa crecimiento en CPUs para servidores superior al 70% interanual, impulsado principalmente por volumen, lo que sugiere una demanda más resiliente frente a ciclos anteriores.

En paralelo, AMD duplicó su estimación del mercado total direccionable en CPUs para servidores hacia 2030, desde US$60bn a más de US$120bn, reflejando la magnitud del gasto esperado en infraestructura de inteligencia artificial por parte de hyperscalers y grandes corporaciones.

Este ajuste en expectativas ha llevado a revisiones al alza en precios objetivos y refuerza la narrativa de que AMD está consolidándose como uno de los principales beneficiarios del ciclo estructural de inversión en IA.

Valorización exigente en un contexto de fuerte momentum

El fuerte rally posterior a resultados —con avances cercanos al 20% en una sola sesión— ha elevado las métricas de valoración, reduciendo el margen de error en la ejecución futura.