AMD fue el principal protagonista del mercado el 6 de mayo de 2026 tras publicar resultados que superaron de forma clara las expectativas. La compañía reportó ingresos por US$10.25bn (+38% interanual), mientras que el EPS ajustado alcanzó US$1.37, por encima del consenso.
El motor central continúa siendo el negocio de centros de datos, con ingresos creciendo 57% interanual hasta US$5.8bn, impulsados por una combinación de mayor adopción en CPUs para servidores y expansión en cargas de trabajo vinculadas a inteligencia artificial.
La mejora en márgenes —con margen bruto cercano a 55%— y máximos históricos en flujo de caja libre refuerzan no solo el crecimiento, sino también la calidad y sostenibilidad de los ingresos. El mercado interpreta estos datos como evidencia de una transición hacia un modelo más estructural dentro del ciclo de inversión en IA.
Más allá de los resultados, el principal catalizador estuvo en las perspectivas. AMD proyecta ingresos cercanos a US$11.2bn para el segundo trimestre, superando ampliamente el consenso.
La compañía además anticipa crecimiento en CPUs para servidores superior al 70% interanual, impulsado principalmente por volumen, lo que sugiere una demanda más resiliente frente a ciclos anteriores.
En paralelo, AMD duplicó su estimación del mercado total direccionable en CPUs para servidores hacia 2030, desde US$60bn a más de US$120bn, reflejando la magnitud del gasto esperado en infraestructura de inteligencia artificial por parte de hyperscalers y grandes corporaciones.
Este ajuste en expectativas ha llevado a revisiones al alza en precios objetivos y refuerza la narrativa de que AMD está consolidándose como uno de los principales beneficiarios del ciclo estructural de inversión en IA.
El fuerte rally posterior a resultados —con avances cercanos al 20% en una sola sesión— ha elevado las métricas de valoración, reduciendo el margen de error en la ejecución futura.
A nivel sectorial, el entorno sigue siendo favorable, con expectativas de gasto sostenido en infraestructura de IA. AMD continúa ganando participación en CPUs frente a Intel, mientras que en GPUs comienza a posicionarse como una alternativa emergente, aunque aún distante del liderazgo de Nvidia.
Persisten, sin embargo, riesgos relevantes: restricciones en componentes de memoria de alto desempeño y potencial debilidad en segmentos como PCs y gaming hacia la segunda mitad del año.
Desde el punto de vista técnico, AMD confirmó una estructura alcista al romper con fuerza la resistencia de 266 USD, activando un tramo de aceleración que llevó el precio hacia la zona de 410–425 USD.
La tendencia se mantiene respaldada por alineación positiva de medias móviles y fortaleza en indicadores de tendencia. No obstante, el RSI sobre 80 refleja una condición de sobrecompra extrema, elevando la probabilidad de consolidaciones o correcciones de corto plazo.
Los niveles clave a monitorear son:
Mientras estos niveles se mantengan, el sesgo de medio plazo continúa siendo constructivo.
El mensaje central del reporte es claro: AMD está dejando de ser percibida como un beneficiario táctico del ciclo de inteligencia artificial y comienza a consolidarse como un actor estructural dentro de la expansión global de centros de datos.
Esta transición explica tanto la magnitud de la reacción del mercado como el cambio en el tono de los analistas. Aun con riesgos de ejecución y una valorización más exigente, el posicionamiento de AMD dentro del ecosistema de IA la mantiene como una de las compañías clave a seguir en el ciclo tecnológico actual.
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